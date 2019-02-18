شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يقرر إعفاء المعلمين من رسوم تأمين «التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إعفاء المعلمين من رسوم تأمين أجهزة «التابلت»، التي تسلم لهم وفقًا لمنظومة التعليم الجديدة للثانوية العامة.

وقال المحافظ خلال لقائه مع عدد من المعلمين لمناقشة مشاكل العملية التعليمية، الإثنين، إن المحافظة ستتحمل قيمة تأمين «التابلت» الخاص بالمعلمين بعد حصر أعدادهم من خلال مديرية التربية والتعليم.

من جانبه أكد إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن المحافظة شهدت توصيل البنية التحتية اللازمة لتشغيل أجهزة التابلت، مشيرا إلى وجود 27 مدرسة ثانوية بمراكز المحافظة الخمسة.

وأشار «التداوي» إلى أن الوادي الجديد من المحافظات الأولى التي تسلمت أجهزة التابلت، لافتا أنه يجري حالًيا توزيع 2337 جهازا على طلاب المرحلة الثانوية بالمحافظة، محمل عليه بنك المعرفة والكتاب المدرسي وكافة البرامج اللازمة لخدمة الطالب.

وأكد أن «التابلت» مرفق به الحافظة الخاصة به، وقلم إلكتروني ويقدر ثمن الجهاز بـ4500 جنيه خمسمائة جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 90% من الأجهزة للطلاب والمعلمين.