شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 7 آلاف متقدم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين فوق 40 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن ما يقرب من 7 آلاف متقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين سنهم فوق 40 عاما.

وأضاف «عمر»، أن الوزارة تقوم بتحليل كافة البيانات بدقة سواء نوعية المؤهلات المتقدمة أو الأعمار أو التخصصات، قائلا: «إحنا مش بنام، وأهم حاجة هي الانضباط ومفيش تربية دون انضباط».

وأكد أن ما يتم الآن من جهود هدفها ضبط المنظومة والقضاء على جميع مراكز القوة داخل الوزارة، قائلا: «إحنا مش على راسنا بطحة».

وأكد «عمر» أن الوزارة سوف تختار أفضل العناصر المتقدمة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، قائلا: «مش أي حد يشتغل في التعليم»، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين تم اختيارها بعناية، وهناك استمارة بها المعايير التي يتم وفقا لها تقييم المتقدمين، مشددا على أنه لن نترك أي شخص يهدر حقه.

وأضاف «عمر» أنه لأول مرة يتم حصر العجز والزيادة على مستوى المدرسة، لأنه في السابق كان يتم على مستوى المديرية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعادة ترتيب العمل لأن هناك قرارات وقوانين غير سارية.

وأكد أن المسابقة هي خطوة على طريق علاج مشكلة العجز في المدارس الحكومية، قائلا: «مش عايزين نفتح الملف ده تاني في المستقبل».

وقال إن الوزارة تضع أعينها على الأماكن التي يسكن فيها المعلمون خلال المسابقات، مؤكدا أن هناك إجراءات تتم لإنهاء مشكلة الانتدابات ووقفها، قائلا: «مش بنطرد معلمين بالعكس المعلمين هم زملاؤنا اللى شايلين التعليم على أكتافهم».