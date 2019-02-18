شكرا لقرائتكم خبر عن أبواب الأقصى ..قصة 15 باباً تقودك للحرم المقدسى فى مدينة القدس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد فى المسجد الأقصى 15 باب منها 10 أبواب مفتوحة وزعت فى جهتيه الشمالية والغربية، و5 أبواب مغلقة فى جهتيه الشرقية والجنوبية لأسباب عديدة، إلا أن أبواب المسجد الأقصى تشترك جميعها فى أنها أبواب خشبية .

وووفقا لتقارير رسمية فلسطينية، تبلغ مساحة المسجد الأقصى المبارك حوالى 14 ألف متر مربع، وتبلغ أطواله الغربى 491 مترا، والشرقى 462 مترا، والشمالى 310 أمتار، والجنوبى 281 مترا.

ويعرف الأقصى بأسماء متعددة تدل كثرتها على علو مكانة المسمى، وقد جمع للمسجد الأقصى المبارك وبيت المقدس أسماء تقرب من العشرين أشهرها المسجد الأقصى وبيت المقدس وإيلياء.

وللمسجد الأقصى المبارك 4 مآذن تعود لأيام العهد المملوكى، تقع 3 منها على صف واحد غربى المسجد، وواحدة فى الجهة الشمالية على مقربة من باب الأسباط.

أبواب المسجد الأقصى المفتوحة:

باب الأسباط:

أحد أهم أبواب المسجد الأقصى، ويقع على سوره الشمالي أقصى جهة الشرق. يعتبر هذا الباب، منذ أغلق المحتلون الإسرائيليون باب المغاربة فى السور الغربى للأقصى أمام المسلمين، المدخل الأساسى للمصلين، وخاصة من خارج القدس، لقربه من باب الأسباط الواقع فى سور المدينة المقدسة.

مدخله مقوس وارتفاعه 4م جدد فى الفترة الأيوبية فى عهد السلطان الملك المعظم عيسى عام 610هـ/1213م، ثم فى العهدين المملوكى والعثمانى، قبل أن يعاد ترميمه مرة أخرى عام 1817م.

وهذا الباب هو المدخل الوحيد لسيارات الإسعاف إلى المسجد الأقصى المبارك فى حالات الطوارئ لأنه أوسع الأبواب المساوية للأرض، حيث شهد خروج العديد من الجرحى والشهداء خاصة خلال مجازر الأقصى الثلاث أعوام 1990 و1996 و2000.



باب الأسباط

باب حطة:

يقع فى الحائط الشمالى من سور المسجد الأقصى، وهو الواقع بين مئذنة باب الأسباط وباب فيصل ويعد من أقدم الأبواب ويعود تاريخ عام 617 هجري، ويقول مؤرخون إن الباب موجود قبل دخول بنى إسرائيل للأرض المقدسة.



باب حطة

باب الملك الفيصل:

يقع غرب باب حطة فى السور الشمالى للمسجد الأقصى، ويعود تاريخه إلى عام 610 هجرى سمى بهذا الاسم نسبة إلى فيصل ملك العراق تخليدا لتبرعه لعمارة الأقصى.



باب الملك الفيصل

باب الغوانمة:

يقع شمال السور الغربى وسمى بهذا الاسم نسبة إلى حارة الغوانمة الواصل إليها والغوانمة عائلة يعتقد أنهم وصلوا البلاد مع صلاح الدين الأيوبى، ورمم الباب عام 707 هجرى وله أسماء أخرى منها باب الخليل وباب الغوارمة وباب درج الغوانمة.



باب الغوانمة

باب الناظر:

يقع فى الحائط الغربى من الأقصى، وهو قديم العهد جدد هذا الباب فى عهد الملك عيسى فى عام 600 هجرى، ولهذا الباب أسماء أخرى منها باب الحبس وباب ميكائيل وباب علاء الدين البصيرى وباب الرباط.



باب الناظر

باب الحديد:

يقع فى السور الغربى للمسجد الاقصى، بين بابى القطانين والناظر وله اسم آخر هو باب آرغون، وكلمة آرغون كلمة تركية تعنى الحديد.



باب الحديد

باب القطانين:

يقع فى الجهة الغربية من الأقصى، داخل السور وهو بين باب المطهرة وباب الحديد، سمى بهذا الاسم نسبة إلى سوق القطانين المحاذى له من الجهة الغربية ويعود تاريخه إلى عام 737 هجرى، ويعد باب القطانين من أجمل وأشمخ أبواب الأقصى.



باب القطانين

باب المطهرة:

يقع فى السور الغربى جنوبى باب القطانين وبالقرب منه، وهو باب قديم جدد فى العهد المملوكى على يد الأمير علاء الدين البصيرى، وقد سمى بهذا الاسم نسبة إلى "مطهرة المسجد".



باب المطهرة

باب السلسة:

وهو الكائن بمحاذاة باب السكينة فى الجهة الجنوبية من الأقصى، ويعود بناء الباب لعام 600 هجرى وقد عرف أيضا باسم باب داوود وباب الملك داوود.



باب السلسة

باب المغاربة:

يقع فى السور الغربى للأقصى، ويعود تاريخ تجديد الباب إلى عام 713 هجرى، سمى بهذا الاسم نسبة إلى مسجد المغاربة بجواره، وله أسماء أخرى مثل باب النبى وباب حارة المغاربة وباب البراق.



باب المغاربة

الأبواب المغلقة للمسجد الأقصى:

باب الجنائز:

يقع فى الجهة الشرقية من سور المسجد الأقصى بجانب باب الأسباط، وقد سمى بذلك لخروج الجنائز منه قديما إلى مقبرة الرحمة.

باب الرحمة (التوبة):

يقع فى الجهة الشرقية من سور المسجد الأقصى، أطلق عليه الصليبيون اسم الباب الذهبى، وهو اليوم يمثل مقر لجنة التراث الاسلامى وهو باب مكون من بوابتى الرحمة جنوبا، والتوبة شمالا، واسمه يرجع لمقبرة الرحمة الملاصقة له من الخارج.



باب الرحمة

الباب الثلاثى:

مغلق بالحجر ولا يمكن استخدامه، يقع فى الجهة الجنوبية من سور المسجد الأقصى، ولا زالت آثار هذا الباب ظاهرة للعيان من الخارج. وهو عبارة عن 3 مداخل متجاورة تطل على دار الإمارة والقصور الأموية القائمة جنوب الأقصى، وتقود إلى الجدار الغربى للمصلى المروانى الواقع داخل الأقصى.



الباب الثلاثى

الباب المزدوج:

مغلق بالحجر ولا يمكن استخدامه، يقع فى الجهة الجنوبية من سور المسجد الأقصى، إلى الغرب من الباب الثلاثى، تحت محراب المسجد القبلى، وهو بذلك يشكل مدخلاً من القصور الأموية التى كانت قائمة جنوب الأقصى إلى المسجد القبلى عبر ممر مزدوج يوجد أسفل الجامع، كان قديما ممرا للأمراء الأمويين، وأصبح الآن مصلىً اسمه الأقصى القديم.



الباب المزدوج

الباب المنفرد:

يقع فى الحائط الجنوبى للمصلى المروانى غربى الباب الثلاثى، أغلق صلاح الدين هذا الباب فى عهده بطريقة جعلت آثاره غير ظاهرة للعيان، والباب عبارة عن مدخل واحد كان يفضى إلى دار الإمارة الأموية، التى كانت جنوبى الأقصى، وقد اشتهر عند المؤرخين العرب باسم باب العين لأنه يؤدى إلى عين سلوان.