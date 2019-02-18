شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فحص المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة أمنيا قبل تسلمهم العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أن الوزارة تحاول تسريع إجراءات التعاقد ليكون المعلمين فى أول مارس فى المدارس، مؤكدا أنه من شروط التعاقد الفحص الأمنى للمتقدمين، لافتا إلى أن القيد العائلى سوف يخفف ويسرع من إجراءات الفحص الأمنى.

وأضاف عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أنه حتى تاريخه لا توجد أى استثناءات من شروط المسابقة، موضحًا أنه آخر يوم لقبول أوراق المتقدمين فى الإدارات والمديريات حتى يوم 21 فبراير الجارى.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن الوزارة سوف تبدأ مراسلة المتقدمين للمسابقة إلكترونيا بشروط وخطوات المسابقة ومدى قبوله فى المسابقة من عدمه، لافتا إلى أن هناك تنظيم للعمل من خلال الاستمارة الإلكترونية للمتقدمين.