شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقار للخطورة الداهمة بالخليفة وآخر فى السيدة زينب بعد إخلائهما من السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الدين رأفت، رئيس حى السيدة زينب، القائم بأعمال رئيس حى الخليفة، أنه تمت إزالة عقار بمنطقة الأباجية، بحى الخليفة، للخطورة الداهمة بعد إخلائه من السكان حفاظا على أرواحهم.

وأضاف رئيس حى السيدة زينب، لـ" الخليج 365"، أنه تمت إزالة العقار رقم 1 سكة المناظر قلعة الكبش، نظرا للخطورة الداهمة بمعرفة مقاول الإزالات، مشيرا الى أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وجه بالتحرك الفورى والتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط قبل انهيارها بمعرفة اللجان المختصة.