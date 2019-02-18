شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقار للخطورة الداهمة بالخليفة وآخر فى السيدة زينب بعد إخلائهما من السكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الدين رأفت، رئيس حى السيدة زينب، القائم بأعمال رئيس حى الخليفة، أنه تمت إزالة عقار بمنطقة الأباجية، بحى الخليفة، للخطورة الداهمة بعد إخلائه من السكان حفاظا على أرواحهم.
وأضاف رئيس حى السيدة زينب، لـ" الخليج 365"، أنه تمت إزالة العقار رقم 1 سكة المناظر قلعة الكبش، نظرا للخطورة الداهمة بمعرفة مقاول الإزالات، مشيرا الى أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وجه بالتحرك الفورى والتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط قبل انهيارها بمعرفة اللجان المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة عقار للخطورة الداهمة بالخليفة وآخر فى السيدة زينب بعد إخلائهما من السكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.