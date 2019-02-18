شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مجلس الدولة يستقبل نظيره العراقى لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشارأحمد عبدالعزيز أبو العزم – رئيس مجلس الدولة ، القاضية سامية كاظم – رئيس مجلس الدولة بالعراق، والوفد القضائى المرافق لها، وذلك فى زيارة لمقر مجلس الدولة بالقاهرة. وجاءت الزيارة بهدف الإطلاع على التجربة الرائدة لمجلس الدولة المصرى فى مجال القضاء وإبداء الرأى القانونى والتشريع، وذلك رغبة من مجلس الدولة العراقى فى تطوير أقسامه وإداراته وخاصة فى إنجاز القضايا وإنجاز مراجعة التشريعات والقوانين. واطلع الوفد العراقى على طبيعة عمل المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وكيفية إبداء الرأى القانونى للجهات الإدارية المختلفة، كما أطلع على إجراءات مراجعة التشريعات وكيفية إبداء الرأى فيها.

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. رئيس مجلس الدولة يستقبل نظيره العراقى لبحث سبل التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.