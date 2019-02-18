"الزراعة" تواصل طرح منتجات الزراعات "المحمية " لمحاربة الغلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح منتجات الزراعات "المحمية" بالمواقع المختلفة والتابعة لمركز البحوث الزراعية من محاصيل الخضر للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال السيارات والمنافذ المتنقلة التابعة لها.
وصرح الدكتور عز الدين أبوستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - في تصريح اليوم الاثنين، بأن ذلك يأتي انطلاقا من دور وزارة الزراعة في مكافحة غلاء الأسعار، وتخفيف العب عن كاهل المواطنين، من خلال الحد من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار بنسبة كبيرة.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم الدسوقي - مدير عام الزراعات "المحمية" بمركز البحوث الزراعية - أنه تم طرح منتجات الخضر من الصوب الزراعية بالمناطق المختلفة لاسيما بمشروع غرب المنيا والنوبارية، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، ومنها الطماطم بسعر 10 جنيهات ل3 كيلو، والبطاطس بسعر 6.5 للكيلو، و الكابوتشي بسعر 4 جنيهات، والبصل بسعر 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان بسعر 7 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي بسعر 7 جنيهات للكيلو، و القرنبيط بسعر 7.5 جنيه، والخيار بسعر 8 جنيهات للكيلو جرام الواحد.
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