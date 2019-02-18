التعليم: المقبولون بمسابقة التعاقد المؤقت على قوة العمل اعتبارا من أول مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة فتحت باب التقدم بالمستندات المطلوبة للمتقدمين لمسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، اعتبارا من السبت الماضي، وحتى الخميس المقبل الموافق 21 فبراير 2019.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا.

وأضاف عمر، أن الإدارات والمديربات التعليمية شكلت لجانا لفحص المستندات، لتبدأ اختبارات المقبولين اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضح عمر أنه تيسيرا على المتقدمين، قررت الوزارة عقد الاختبارات للمعلمين في قاعات مجهزة، بالمديريات والإدارات التعليمية، وبالتالي بمتحن كل متقدم في نطاق محل سكنه.

وتابع: من يجتاز الاختبارات تجرى له مقابلة شخصية للقبول، على أن تنتهي كل هذه الإجراءات نهاية الأسبوع القادم.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن المقبولين بمسابقة التعاقد المؤقت سيكونون على رأس العمل اعتبارا من أول مارس المقبل.

وأكد عمر أن العقد الذي يوقع عليه المعلمون محدد له المديرية والإدارة التعليمية والمدرسة التي يعمل بها المعلم، وهذا العقد غير قابل للتجديد إلا بشروط وغير قابل للتثبيت.