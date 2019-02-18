لمدة 48 ساعة.. التعليم: إعادة فتح الاستمارات الإلكترونية للتعاقد المؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تعيد فتح الاستمارة الإلكترونية، أمام المتقدمين لمسابقة التعاقد المؤقت، اعتبارا من اليوم ولمدة 48 ساعة، لتحديث بياناتهم وإضافة البريد الإلكتروني حتى تتمكن الوزارة من التواصل معهم.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا.

وأوضح عمر، أن إجمالي المتقدمين للمسابقة نحو 430 ألف متقدم، منهم 275 ألف و915 متقدم سجلوا البريد الإلكترومي الخاص بهم، فيما لم يسجل نحو 152 ألف متقدم.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة، ستخطر الوزارة المتقدمين من خلال البريد الإلكتروني، بموقفهم من التقديم سواء بالقبول أو الرفض.

وقال إنه اعتبارا من الغد، تشكل الوزارة لجان لفحص جميع المستندات المقدمة من المتقدمين لتحديد موقفهم من المرحلة الاولى للمسابقة قبل عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية.​