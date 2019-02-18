شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الدراسات الإفريقية: 3500 طالب من القارة السمراء فى جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد علي نوفل ، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن مصر جزء لا يتجزأ من أفريقيا ، لذلك نتوجه حاليا نحو قارتنا السمراء ، لننهض بهذا الملف ، وفقا لرؤية القيادة السياسية .
وأضاف نوفل ، خلال افتتاح الدورات التدريبية لمشروع 1000 قائد أفريقي بجامعة القاهرة ، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة ، اليوم ، بالمكتبة المركزية ، أن مصر قد توارت بعض الشيء عن الملف الإفريقي وذلك كان لبعد سياسي فقط ولكنها لم تتوقف عن دورها الثقافي والاجتماعي، فيوجد 3500طالب أفريقي بالجامعة بالإضافة للبعثات والقوافل الطبية للدول الافريفية.
كانت هذه تفاصيل خبر عميد كلية الدراسات الإفريقية: 3500 طالب من القارة السمراء فى جامعة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.