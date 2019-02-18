شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: المعلمون زملاؤنا شايلين التعليم على أكتافهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على سؤال البعض حول طردهم من المدارس أو نقلهم من مدرسة إلى أخرى، قائلا: مش بنطرد معلمين بالعكس المعلمين هم زملائنا اللى شايلين التعليم على أكتافهم.

وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، إنه لأول مرة يتم حصر العجز والزيادة على مستوى المدرسة لأنه فى السابق كان يتم على مستوى المديرية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعادة ترتيب العمل لأن هناك قرارات وقوانين غير سارية.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن المسابقة هى خطوة على طريق علاج مشكلة العجز فى المدارس الحكومية قائلا: مش عايزين نفتح الملف ده تانى فى المستقبل.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تضع عينها على الأماكن التى يسكن فيها المعلمون خلال المسابقات، مؤكدا أن عام التعليم يجب أن يكون هناك استقرار، مشيرة إلى أن أعمالا تتم لإنهاء مشكلة الانتدابات ووقفها.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية تم اختيارها بعناية وهناك استمارة بها المعايير التى يتم وفق لها تقييم المتقدمين، مشددا على أنه لن نترك أى شخص يهدر حقة وسوف نختار أفضل العناصر المتقدمة للمسابقة مش أى حد يشتغل فى التعليم.