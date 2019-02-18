شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أكثر من 7 آلاف متقدم فى مسابقة العقود أعمارهم تزيد عن 40 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قرابة 7 آلاف تقدموا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين سنهم فوق الـ 40 عاما.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أن كافة البيانات يتم تحليلها بدقة سواء نوعية المؤهلات المتقدمة أو الأعمار أو التخصصات، قائلا: إحنا مش بنام.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل البيانات سوف يتم تحليلها، وأهم حاجة هى الانضباط ومفيش تربية دون انضباط.
وأكد أن "ما يتم الآن من جهود هدفها ضبط المنظومة والقضاء على جميع مراكز القوة داخل الوزارة واحنا مش على راسنا بطحة".
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