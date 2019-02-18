شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تقرر زيادة منح الوفاة للعاملين بالوزارة لـ 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان زيادة منحة الوفاة المقررة للعاملين بالوزارة لتصبح 20 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى و10 آلاف عند وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء. وقالت الدكتورة هالة زايد، فى قرارها يتم الصرف خصما على الصناديق الخاصة ويرتبط الصرف بوجود اعتمادات مالية .

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