شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم إعطاء الابن من زكاة المال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم إعطاء الابن من زكاة المال، جاء فى نصه: (هل يجوز إعطاء ابنى من الزكاة؟).

وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (الابن إما أن يكون صغيرا وما زال فى مراحل التعليم، أو مريض وفقير وغير قادر على العمل؛ عندئذ تكون نفقته على أهله، أما لو كان قادرا على العمل ولكن دخله لا يكفيه ولا يلبى احتياجات أهل بيته فتجوز عليه الزكاة، ولا حرج فى ذلك إن شاء الله).