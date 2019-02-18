شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الأيرلندى للتجارة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، "بات برين" وزير الدولة الأيرلندي للتجارة، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري للشركات الأيرلندية، لاسيما على ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته الحكومة المصرية بنجاح، فضلاً عن المشروعات العملاقة التي يتم تدشينها في مصر، وفي هذا السياق، أكد شكرى أهمية العمل على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ومن جانبه، أكد ووزير الدولة الأيرلندي للتجارة حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، مشيراً إلى زيارته الأخيرة على رأس وفد من مؤسسات الاستثمار والأعمال الأيرلندية ورجال الأعمال إلى مصر في ديسمبر 2018، ومنوهاً بأنه جاري العمل على إيفاد بعثة تجارية جديدة إلى مصر قريباً، وذلك لاستطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأيرلندية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.