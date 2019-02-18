شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مميش يزور روسيا للانتهاء من خطوات إقامة المنطقة الصناعية الروسية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، على رأس وفد مصري، الذي يزور روسيا، للانتهاء من الخطوات التنفيذية لإقامة المنطقة الصناعية الروسية بمصر.

كما قام الفريق مهاب مميش بزيارة للمنطقة الاقتصادية الحرة بمنطقة دوبنا في روسيا، والتى تقع على بعد 130 كيلو متر من موسكو حيث تعرف على ظروف العمل بها وبحث مع المسئولين بها أوجه التعاون مع المنطقة الاقتصادية على قناة السويس والاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال.

ووقع الفريق مهاب مميش مذكرة تفاهم للتعاون، بين الهيئة الإقتصادية العامة لقناة السويس والمنطقة الخاصة "دوبنا".



















































