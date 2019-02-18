شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة الإدارية" تعلن نتائج استطلاع الرأى حول دور الإعلانات فى الحد من الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ،علي صفحتها الرسمية فى " الفيس بوك " نتائج الاستطلاع الذي كانت نشرته تحت شعار "شارك برأيك". وتضمن الاستطلاع مشاركة المواطنين في سؤال "هل تؤدى الإعلانات التى تخاطب الضمير إلى الحد من الفساد وعدول الفاسد عن أفعاله؟". وجاءت النتيجة أن 49% يروا أن الإعلانات التى تخاطب الضمير تقلل الفساد و51% يروا إنها لا تقلل من الفساد.

f06209fb-4ca7-4105-83cf-b0aa9dbb97c4

كانت هذه تفاصيل خبر "الرقابة الإدارية" تعلن نتائج استطلاع الرأى حول دور الإعلانات فى الحد من الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.