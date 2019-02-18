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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مسابقة العقود المؤقتة تقدم لها نحو 430 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إنه تقدم قرابة 430 ألف متقدم فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين منذ فتح باب التقدم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أن الوزارة طلبت بعض الطلبات من المتقدمين لمحاولة تحقيق المساواة بين المتقدمين، موجها الشكر للعاملين فى المديريات والوزارة فى مسابقة العقود المؤقتة.
وأوضح أنه تم حصر المعلمين الذين تحتاجهم الوزارة لسد العجز واستمر هذا العمل قرابة 7 أشهر، لافتا إلى أنه بعد الحصر المبدئي تبين وجود عجز قرابة 98 ألفا وبعد تطبيق قواعد تدارك العجز وصل إلى 68 ألف معلم.
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