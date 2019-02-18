محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:
استقبل سجن القناطر "نساء"، 11 طفلًا مودعين بإحدى دور الرعاية لزيارة أمهاتهم نزيلات السجن.
ووافق قطاع مصلحة السجون على زيارة الأطفال لأمهاتهم نزيلات السجن نساء بهدف لم شمل الأسرة، وقامت الأخصائيات الاجتماعيات باصطحاب الأطفال وتمت الزيارة.
واطمأنت الأمهات المسجونات على أولادهن، ما كان له مردودًا إيجابيًا وسط المسجونات.
جاء ذلك في إطار حرص قطاع السجون على تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ولاسيما الرعاية الاجتماعية لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لكافة النزلاء .
كانت هذه تفاصيل خبر "لم الشمل".. سجن القناطر يستقبل 11 طفلًا مودعين بدور رعاية لزيارة أمهاتهم السجينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.