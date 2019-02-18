مصر | 17 أبريل.. الحكم على زهير جرانة في قضية "تراخيص الشركات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 أبريل.. الحكم على زهير جرانة في قضية "تراخيص الشركات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بجنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، حجز محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات"، لجلسة 17 أبريل للحكم.

وكانت قد استمعت المحكمة سابقا لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والذي استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة في عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به.

وأردف قائلا: أن موعد البلاغ الذي بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر.

وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار، وهو صنيع لم نشهده من قبل فى تاريخ القضاء المصرى.