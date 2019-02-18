مصر | تأجيل محاكمة متهمين بالاتجار في البشر بالسلام لجلسة 17 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهمين بالاتجار في البشر بالسلام لجلسة 17 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة عاملين اثنين متهمان بالاتجار في البشر بمنطقة السلام أول، لجلسة ١٧ مارس .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفي في القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام أول قيام المتهمين محمد زكريا، عامل، ومحمد عصام، عامل بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين وهم الأطفال عبد الله أنور، وإبراهيم محمد، وعبد العال أحمد ،و أحمد محمد ،و عبد الرحمن أحمد ،و محمد أحمد بقصد استغلالهم في أعمال التسول اذ أتفق المتهمان علي استقطاب الاطفال المجني عليهم لممارسة أعمال التسول ونفاذا لاتفاقهم الاجرامي أوعزوا المجني عليهم بالقيام بتلك الاعمال بمنطقة أبو رجيلة – محل الضبط لصالحهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلالهم علي النحو الوارد بالتحقيقات.

اضاف قرار الاحالة قيام المتهم الاول بهتك عرض الطفلين عبد الله أنور ،و ابراهيم محمد والذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلاديةكاملة بالقوة بأن اصطحبهما عنوه لمكان الواقعة

واستعمت النيابة العامة الي اقوال الطفلين عبد الله أنور، 17 سنة ،و ابراهيم محمد ، 16 سنة انه حال قيامهما باعمال التسول تعرفوا علي المتهم الاول وسخرهما لاعمال التسول لصالحه واضافا بقيامه بالتعدي الجنسي عليها .

كشفت تحريات عطية محمد رائد شرطة بالادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث انه فور ورود معلومة اليه مفادها قيام المتهمان محمد زكريا ،و محمد عصام باستغلال اطفال الشوارع والتعدي الجنسي عليهم وتسخيرهم في اعمال التسول انتقل الي منطقة - أبو رجيلة - دائرة قسم أول السلام ، فشاهد المجني عليهم الصغار يقومون بأعمال التسول وبسؤالهم ارشدوه عن مكان تواجد المتهمان .

واضاف المجني عليه الاول والثاني قيام المتهم الاول بالتعدي الجنسي عليهما واضافوا جميعا بقيام المتهمان باستغلالهم في اعمال التسول لصالح انفسهم .