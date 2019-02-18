مصر | المستشار أحمد عبدالعزيز يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار أحمد عبدالعزيز يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار أحمد عبدالعزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة، القاضية سامية كاظم رئيس مجلس الدولة بالعراق، والوفد القضائي المرافق لها، وذلك في زيارة لمقر مجلس الدولة بالقاهرة.

وجاءت الزيارة بهدف الإطلاع على التجربة الرائدة لمجلس الدولة المصري في مجال القضاء وإبداء الرأي القانوني والتشريع وذلك رغبة من مجلس الدولة العراقي في تطوير أقسامه وإداراته وخاصة في إنجاز القضايا وإنجاز مراجعة التشريعات والقوانين.

وأطلع الوفد العراقي على طبيعة عمل المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وكيفية إبداء الرأي القانوني للجهات الإدارية المختلفة، كما أطلع على إجراءات مراجعة التشريعات وكيفية إبداء الرأي فيها.

وتستمر الزيارة من يوم الأحد الموافق 17 فبراير حتى يوم الأربعاء.