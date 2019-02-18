أخبار مصر | "قوافل طبية" و"منافذ بيع".. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوافل طبية" و"منافذ بيع".. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة بتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقة المعصرة.

وكما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية بتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بمنطقة الهانوفيل بالدخلية.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة، عدة منافذ متحركة ، سيارات متنقلة، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بـ"منطقة السوق بالرشيد قرية أفلاقة بمركز دمنهور-شارع الابحر بإديكو.

فيما أقامت أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ، بتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بقرية دفرية بمركز كفر الشيخ، واقامت امانة الحزب بمحافظة دمياط بتنظيم قافلة بيطرية للكشف علي رؤؤس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بقرية السعدية القبلية بمركز كفر سعد.

واضطلعت أمانة الحزب ايضًا، بمحافظة الشرقية بتنظيم معرض لبيع المفروشات والملابس الشتوية بأسعار مخفضة بجوار مجلس مدينة منيا القمح ، فضلًا عن إقامة عدة منافذ متحركة سيارات متنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز مشتول السوق ، دبرب، نجم، فاقوس.

ونظم الحزب بمحافظة مطروح، مؤتمرا جماهيريا لاستعراض خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة بقرية شماس بسيدي براني وقامت بمحافظة الإسماعلية بدفع عدد من السيارات المحملة بـ500 كرتونة تحتوى علي مواد غذائية لتوزيعها بأسعار مدعمة بالمجان على الأسر الفقيرة بمنطقتي المحطة الجديدة، جاردن سيتي، بمدينة الإسماعلية في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة لشعب عظيم".

وكما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة بنى سويف، بتنظيم قافلة بيطرية للكشف علي رؤؤس الماشية وصرف الامصال اللازمة بقرية الحمام بمركز ناصر.

ودفعت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم، بعدد من السيارات المحملة بـ الف كرتونة تحتوى علي مواد غذلئية لتوزيعها بأسعار مدعمة-بالمجان على الأسر الفقيرة بـ"البارودية البحرية، منشأة لطف الله، الحواتم، الصوفي، بمركز الفيوم في إطار مبادرة حياة كريمة.

واضطلعت أمانة الحزب أيضًا بمحافظة الوادي الجديد بتنظيم ندوة تثقيفة حول تأهيل لخوض العمل السياسي بمقر الجمعية الخيرية بقرية أسمنت بمركز الداخلة.