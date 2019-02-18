أخبار مصر | 'انتخابات الصحفيين' تناشد الزملاء تسديد اشتراك 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'انتخابات الصحفيين' تناشد الزملاء تسديد اشتراك 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، جميع الزميلات والزملاء غير المسددين لاشتراك النقابة لعام 2018، سرعة سداد الاشتراك، حتى يتمكنوا من حضور اجتماع الجمعية العمومية المُقرر إنعقادها أول مارس المقبل، والتصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وقال جمال عبدالرحيم إنه طبقًا لقانون نقابة الصحفيين واللائحة التنفيذية، فإنه لن يُسمح للزميلات والزملاء غير المُسددين لاشتراك النقابة لعام 2018 وما قبلها، من حضور اجتماع الجمعية والتصويت في الانتخابات، مشيرًا إلى أن سداد اشتراك النقابة يتم يوميًا وحتى إجراء الانتخابات.

وتواصل اللجنة المشرفة على الانتخابات، عملها في تلقي الطعون والتنازلات، وذلك بدءًا من الجمعة الماضية، وحتى الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

وتلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي بدأت أعمالها يوم الأحد وحتى أمس الخميس، 11 طلبا على مقعد النقيب، و52 لعضوية المجلس النقابة.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.