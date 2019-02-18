أخبار مصر | محاضرة لوزير الآثار بجامعة حلوان لاستعراض أهم اكتشافات ومشاريع الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة لوزير الآثار بجامعة حلوان لاستعراض أهم اكتشافات ومشاريع الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الدكتور خالد العناني وزير الآثار محاضرة بعنوان "الآثار المصرية... بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى"، صباح اليوم في جامعة حلون.

وجاءت المحاضرة بدعوة من الجامعة وبحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وعمداءالكليات المختلفة، ولفيف من الأساتذة، وعدد كبير من طلاب الكليات المتخصصة.

وخلال المحاضرة عرض الدكتور خالد العناني سلسلة من أهم الاكتشافات الأثرية التى قامت بها وزارة الآثار خلال العامين السابقين والاهتمام العالمي والإعلامي بمتابعة كل ما هو جديد عن الحضارة المصرية القديمة.

وأشار العناني إلى مدى تأثير ذلك على مجال العمل الأثري، وجعل مصر محط أنظار العالم أجمع.

وعرض العناني لأهم الاكتشافات والتي جاء منها مقبرة "واح تي" بسقارة وهو كاهن التطهير الملكي في عهد الملك " نفر اير كا رع" من عصر الأسرة الخامسة، وورشة للتحنيط ملحق بها حجرات للدفن تعود إلى عصر الأسرتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين بسقارة، والتي صنف القناع الفضي المذهب لكاهن الإله موت وللإله نيوت المكتشف بها، كأحد أهم 10 إكتشافات أثرية لعام 2018 طبقا لتصنيف مجلة Archaeology)الاثار) الأمريكية.

كما استعرض مجموعة من أهم المشاريع الجارية بالوزارة؛ ومنها مشروع المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وأعمال ترميم قصر البارون، والمعبد اليهودي بالإسكندرية.

ومن ناحية أخرى نوه العناني علي حرص الوزارة الدائم علي دعم التعاون المشترك مع جامعة حلوان وجميع الجامعات المصرية من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التعليمية والتثقيفية، وإقامة ورش عمل مشتركة تهدف إلى رفع الوعي الأثري لدى طلاب الجامعة، وبحث إمكانية إقامة حفائر أثرية لجامعة حلوان.

كما حث العناني طلاب الجامعة على ضرورة وأهمية زيارة المناطق الأثرية والمتاحف والتي تثقل فكرهم بتاريخ وحضارة بلادهم، وأن الوزارة أعدت كارنية خاص بطلاب الجامعات لتمكينهم من زيارة كافة المتاحف والمناطق الأثرية بأنحاء الجمهورية مقابل تكلفة رمزية.