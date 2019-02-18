أخبار مصر | الأزهري الفائز بجائزة كوامي نكروما: علماء الأزهر أول من قاموا بتدريس الرياضيات بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهري الفائز بجائزة كوامي نكروما: علماء الأزهر أول من قاموا بتدريس الرياضيات بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة، الأستاذ المتفرغ بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة الأزهر والفائز بجائزة (كوامي نكروما) للاتحاد الأفريقي للتميز العلمي، إن الجائزة تكريم من الله سبحانه وتعالى على مجهودات ومسيرة علمية لأكثر من خمسين عام في مجال علم الرياضيات الذي يعتبر عصب العلوم الأساسية.

وأوضح عبادة في تصريحات له أن الأزهر الشريف يؤدي منذ أكثر من ألف عام دورًا رياديًّا يشهد به العالم كله، وينطلق من منهج علمي وسطي، مؤكدًا أن علماء الأزهر هم أول من قام بتدريس الرياضيات في المدارس التجهيزية التي استحدثها محمد علي باشا، وكان للشيخ حسن العطار إسهامات مهمة في مجال الرياضيات.

كان الدكتور عبدالشافي عبادة، قد تم تكريمه بمناسبة فوزه بجائزة (كوامي نكروما) للاتحاد الأفريقي للتميز العلمي، تلك الجائزة التي تمنح على نطاق القارة الأفريقية في العلوم الأساسية، ويتم منحها للمتميزين من العلماء تقديرًا لإسهاماتهم ومسيرتهم، والأبحاث العلمية التي قدموها خلال مشوارهم العلمي، ودورهم في إعداد الكوادر والأقسام العلمية، ومساهمتهم في إضافة اتجاهات حديثة في العلم.