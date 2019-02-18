أخبار مصر | هالة أبو السعد تستقيل من "المحافظين" اعترضًا على موقف رئيس الحزب من التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالة أبو السعد تستقيل من "المحافظين" اعترضًا على موقف رئيس الحزب من التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، تقديم استقالتها إلى المهندس أكمل قرطام رئيس حزب، على خلفية موقفه حول التعديلات الدستورية الجديدة.

وقالت أبو السعد، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إنها أرسلت استقالتها من الحزب رسميًا، مُؤكدًة أنها لا تبحث سبل الانضمام لأي من الأحزاب حتى الآن.

كما أكدت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين المُستقيلة، أن قرار استقالتها لا راجعة فيه ونهائي.

وخلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال الأسبوع الماضي للتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة، أعلنت النائبة هالة أبو السعد، الموافقة على التعديلات قائلة:"نحن نناقش التعديلات اليوم من أجل مصر ونثمن ونحيى ما تضمنه التعديل من أن يكون تمثيل المرأة بنسبة 25% من أعضاء البرلمان متمنية أن تكون النسبة 40%"، وتابعت:"الشعب هو الذي قال رأيه في الدستور القائم نعم وهو الذى سيقول رأيه فى التعديلات الحالية، ولا سيادة إلا للشعب ولا صوت يعلو فوق صوته".

وخلال الجلسة العامة، أعلن المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين عن رفضه للتعديلات الدستورية قائلا:" "أريد أن أستبصر من الدكتور على عبد العال، هل يجوز التصويت على القيام بعدوان؟ لا أظن".

وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، متسائلا: "أي عدوان مش فاهم؟"، فرد قرطام: "عدوان في حق الدولة ومؤسسات الدولة وحق الشعب"، وتدخل عبد العال، قائلا: "كلمة العدوان كلمة كبيرة جدًا، وبعدها غادر "قرطام" الجلسة.

يذكر أن 485 نائبًا وافقوا على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، وقال الدكتور على عبدالعال، أن عدد المتحدثين في الجلسات الثلاث 221 عضوًا، منهم 126 عضوًا من الأغلبية، و95 عضوًا من المعارضة، والمستقلين".