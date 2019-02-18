أخبار مصر | رئيس ديوان الرئيس المالديفي لـ"الطيب": حريصون على توطيد علاقتنا بالأزهر ونعتز بالتزامنا بمنهجه الوسطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ديوان الرئيس المالديفي لـ"الطيب": حريصون على توطيد علاقتنا بالأزهر ونعتز بالتزامنا بمنهجه الوسطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، علي زاهر، رئيس ديوان الرئيس المالديفي، وأحمد زاهر علي، وزير الشؤون الإسلامية، وعائشة علي، وزيرة التربية والتعليم.

ونقل الوفد المالديفي تحيات رئيس جمهورية المالديف إلى فضيلة الإمام الأكبر وتقديره لجهوده الكبيرة في نشر قيم السلام والتعايش والحفاظ على قيم التعددية والوسطية، مؤكدًا حرص بلاده على توطيد العلاقات مع الأزهر الشريف واعتزازها الشديد بالتزامها بمنهجه الوسطي.

وأعرب "زاهر" عن شكر بلاده للأزهر الشريف على دعمه لها من خلال البعثات الأزهرية إلى المالديف، واستقبال طلابها للدراسة في معاهده وجامعته، مبديًا تطلع بلاده لمزيد من دعم الأزهر لها في مجال تعليم العلوم الإسلامية والعربية وتدريب أئمتها ودعاتها.

من جانبه أوضح فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يقوم بجهوده الدعوية في مختلف أنحاء العالم انطلاقًا من رسالته ودوره في الحفاظ على منهج الإسلام الصحيح وحماية المسلمين من الانحرافات الفكرية التي تستهدفهم.