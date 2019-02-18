أخبار مصر | "الشئون الأفريقية والعربية بالصحفيين": عبارات الشجب والإدانة الدولية لن تردع الإرهاب الممول والمنظم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشئون الأفريقية والعربية بالصحفيين": عبارات الشجب والإدانة الدولية لن تردع الإرهاب الممول والمنظم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت رابطة الشئون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، بشدة، الحادث الإرهابي الجبان بالعريش، والذي أسفر عن استشهاد 15 عسكريا.

وشجبت الرابطة، في بيانٍ لها اليوم, بأبلغ العبارات الحادث الآثم، الذي استهدف الوطن فى أعز رجالاته وهم أبطال المؤسسة العسكرية الشجعان، الذين يزودون عن أمن وأمان واستقرار هذا الوطن الغالي.

وأكد الكاتب الصحفى بالأهرام أشرف بدر رئيس الرابطة أن من يرتكب مثل هذه الحوادث الإجرامية الجبانة ضد الإنسانية والدين والوطن لا ينتمون للإسلام الحنيف ولا لشعب مصر الطيب بأية صلة, بل هم مارقون من الدين وخائنون للوطن.

وقال أشرف بدر، إن مصر تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب نيابة عن الإنسانية كلها ,وأن هذا الأمر واقعا ملموسا وليس شعارا يتردد,لافتا إلي ضرورة أن يعى المجتمع الدولى أن عبارات الشجب والأدانة لن تردع الإرهاب المنظم والممول من دول وكيانات ومنظمات معروفة بعينها ,ولن توقف جرائمه المتسارعة وأياديه الآثمة التى راحت تطال كل مكان فى العالم.

وطالب رئيس الرابطة, بمواجهة شاملة للإرهاب، من كل مؤسسات الدولة وفى مقدمتها المؤسسات الدينية والإعلامية والصحفية ,ومن جميع أبناء شعب مصر العظيم ليعلم العالم كله وليعلم هؤلاء الإرهابيون أن لحمة أبناء شعب مصر وقيادتها ومؤسساتها لا يمكن أن تنفصم,مؤكدا ثقته الكاملة فى قدرات قواتنا المسلحة على دحر الإرهاب وتخليص الدولة من آثام ووجود مرتكبيه .

كما أكد أشرف بدر، ثقته الكاملة بأن الرد من جيشنا وقادته على هذا الحادث الخسيس والقصاص للشهداء، سيكون قاسيا وسريعا ورادعا لمن تسول له نفسه العبث باستقرار وأمن الشعب المصري العظيم.

وأنهت الرابطة بيانها بالمطالبة بالضرب بيد من حديد على أيدي الإرهاب الغاشم،، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بوافر رحمته، وأن يلهم ذويهم وشعب مصر الصبر والسلوان.