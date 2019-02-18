الدستورية:البيئة أهم معايير حقوق الإنسان ومصر تحميها

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المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا

أكد المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، دور المحكمة في الحفاظ على البيئة بوصفها أحد أهم حقوق الإنسان، إذ أن البيئة تعد الضامن الحقيقي لاستمرار حياة الإنسان، جاء ذلك في كلمت، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الصباحية في ثالث أيام المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بمقر المحكمة الدستورية العليا بمشاركة وفود من 45 دولة يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بالدول الإفريقية، وكذلك عدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء.

وأشار جبالي إلى أن مصر اتخذت خطوات بناءة لتطوير التشريعات الخاصة بحماية البيئة وتغليظ العقوبات على كل ما يمس البيئة بالتلوث، وأن المحكمة نظرت عشرات القضايا في هذا الصدد لإصدار أحكام من شأنها الحفاظ على البيئة في مختلف النواحي.واستعرض التجربة المصرية في التشريعات التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتوقيع