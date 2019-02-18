انت الان تتابع شوية نشاط..«نص ساعة رياضة» لموظفي الحكومة بكفر الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهد الاستاد الرياضي بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، المبادرة الرياضية الأولي من نوعها تحت شعار "نصف ساعة رياضة للعاملين بالمصالح الحكومية بكفر الشيخ "، وأكد الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه سيتم تعميم مبادرة نصف ساعة على كافة العاملين بالإدارات الفرعية، بما لا يخل بتقديم الخدمات للمواطنين، حيث حدد يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لممارسة الرياضة الصباحية، وهو ما يعكس الروح الإيجابية في العمل، مع الوضع في الاعتبار، بقاء موظف داخل كل إدارة لتيسير العمل خلال النصف ساعة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن بعض الموظفين عرضوا البقاء نصف ساعة بعد ساعات العمل الرسمية تعويضا عن النصف ساعة رياضة الصباحية، مؤكدًا أن الهدف من تلك المبادرة بث روح النشاط بين العاملين في المديرية ورفع الكفاءة البدنية. وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم اختيار يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، أملا أن يتم تطبيق