شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تأدية طلاب الصف الأول الثانوي للامتحانات بـ«serial number» لجهاز التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الاثنين، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تخصيص رقم مسلسل «serial number» لكل طالب على غطاء جهاز التابلت يتاح من خلاله الامتحان، وحال اختلافه يؤدي الطالب امتحان طالب آخر.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا علاقة للـ «serial number» المدون على جهازاً التابلت بامتحانات الطالب، وأن الامتحان سيكون متاحاً عن طريق بنك الأسئلة ويتم إرساله على أجهزة التابلت مباشرة في الموعد المقرر لكل امتحان، موضحة أن الـ «serial number» الموجود على جهاز التابلت الهدف منه هو تتبع الجهاز في حالة السرقة أو الضياع فقط وليس له علاقة بامتحانات الطلاب، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والبلبلة في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.

وأكدت الوزارة أن نظام الامتحانات الإلكترونية على التابلت هو نظام فنى تكنولوجي يخضع للحماية ضد أية محاولات للاختراق.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى الانتهاء فعلياً من تسليم أجهزة «التابلت» لكافة المديريات التعليمية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لتوزيع التابلت دون أية مشكلات، مضيفةً أن الإدارات والمديريات والمدارس بدأت في الخطوة الثانية وهى توزيع الأجهزة على الطلاب في المدارس، مُوضحةً أن المحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى وهى: الإسماعيلية 7919 جهازاً، وبورسعيد 5682 جهازاً، والسويس 4075 جهازاً، ومرسى مطروح 1863 جهازاً، وشمال سيناء 3300 جهازاً والوادي الجديد 2601 جهازاً، والأقصر 6349 جهازاً، وجنوب سيناء 832 جهازاً، والبحر الأحمر 2885 جهازاً، وأسوان 7289 جهازاً، والفيوم 14841 جهازاً، وبنى سويف 16643 جهازاً، وقنا 16353 جهازاً، والإسكندرية 45349 جهازاً، والقاهرة 91572 جهازاً، والمنيا 29854 جهازاً، وأسيوط 24801 جهازاً، وسوهاج 21137 جهازاً، والشرقية 50017 جهازاً، ودمياط 12582 جهازاً.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).