شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبحث سداد مديونية الجهات الحكومية لـ«المقاولون العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاثنين، بشأن سداد المديونيات التي على عدد من الجهات الحكومية لصالح شركة «المقاولون العرب»، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، وأحمد عبدالله، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، ومحمد فريد، وكيل أول وزارة التخطيط.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بداية الاجتماع، أن شركة المقاولون العرب هي إحدى شركات الدولة، ولديها مستحقات عند بعض الجهات الحكومية المختلفة، ومنها مستحقات محسومة بأحكام قضائية نهائية، ولها صيغة تنفيذ، ولم تحصل على هذه المستحقات، بخلاف مستحقات مالية أخرى عن مشروعات نُفذت منذ سنوات، وفي الوقت نفسه الشركة لديها التزامات داخل مصر وخارجها، وهناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على ضمان سداد مستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية المختلفة، حتى لا يتأثر وضعها المالى، وتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وإنهاء المشروعات الموكلة إليها.

وأوضح محمد فريد، وكيل وزارة التخطيط، ضرورة أن تقوم الشركة بمخاطبة الوزارة بالأحكام النهائية التى حصلت عليها بمستحقاتها تجاه الجهات الحكومية، وصيغها التنفيذية، وكذا كل مستحقاتها المتأخرة منذ سنوات، وسيتم التوافق مع الجهات الحكومية لتدبير مستحقات الشركة.

وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إجراءات سداد المستحقات المالية لشركة «المقاولون العرب» خلال أسبوع، وتقديم تقرير يفيد بذلك.