شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي سرقة أجهزة التابلت من إحدى المدارس الثانوية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، الاثنين، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن سرقة أجهزة التابلت من إحدى المدارس الثانوية بكفر الشيخ.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لسرقة أجهزة التابلت من أي مدرسة من المدارس الثانوية المستهدفة بتطبيق نظام التعليم الجديد على مستوى الجمهورية، مشددةً على اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية توزيع التابلت على الطلاب بما يضمن الحفاظ عليه من التلف أو السرقة أو الضياع، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة يهدف إثارة البلبلة في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى توزيع «التابلت» على كافة الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، ومتابعة تسليم كل إدارة الأعداد المحددة لها حسب أعداد طلاب الصف الأول الثانوي بمدارسها، على أن يتم توزيعها على المدارس الثانوية لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي بعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية مع أولياء الأمور.

وأكدت الوزارة أن توزيع أجهزة التابلت على الطلاب يسير بشكل طبيعي ومنتظم ووفقاً للخطة الموضوعة دون أي معوقات، مضيفةً أن تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي يكون من خلال المدارس وفق ضوابط محددة وإجراءات دقيقة لضمان وصول التابلت للطالب الذى يستحقه فعليًا ولضمان عدم تسلم أحد غير المخصص له الجهاز.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).