شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يردد النشيد الوطني مع آلاف الطلاب في «800 سنة منصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الفنان محمد صبحي، الإثنين، الآلاف من طلاب جامعة المنصورة ترديد النشيد الوطني أثناء عزف السلام الجمهوري في بداية احتفالات اليوم الثاني لمهرجان «800 سنة منصورة».

كان الفنان محمد صبحي حضر للجامعة، الإثنين، للمشاركة في مهرجان «800 سنة منصورة»، وحرص آلاف الطلاب على استقباله داخل الحرم مرددين: «بنحبك ياسنبل»، و«بابا ونيس».

وفي بداية الاحتفال، بدء عزف السلام الجمهوري، فطالب «صبحي» الطلاب بترديد النشيد الوطني، قائلًا: «أبنائى أعزائي فلذات أكبادي، إيه رأيكم نغني مع السلام الجمهوري بلادي بلادي»، وتفاعل الحضور، وردد الجميع النشيد الوطني.

وعرضت إدارة المهرجان فيلمًا تسجيليًا عن أعمال محمد صبحي، وسط هتافات وتصفيق الطلاب.