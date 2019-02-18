شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تعلن عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة «بلا مستشفى جامعى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابة الأطباء عن قرار مجلس النقابة عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفى جامعي ملكا خاصا بالكلية بعدد أسرة تتناسب مع عدد الطلبة الدارسين، ويشمل كل التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية الحكومية، وذلك بالنسبة للكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.
وأضاف بيان النقابة أنه بالنسبة للكليات التي بدأت الدراسة بها، فتعطي فترة سماح 3 سنوات، لتوفيق أوضاعها تبعا لقانون إنشاء الجامعات، ولائحته التنفيذية، وإذا لم توفق أوضاعها بنفس القواعد السابقة خلال 3 سنوات من تاريخه، لن يتم قيد خريجيها.
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