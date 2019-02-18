شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يكشف حقيقة فرض زي موحد على المعلمين بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الاثنين، ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فرض وزارة التربية والتعليم زيا موحدا على المعلمين بالمدارس، وتحميل المعلمين 50% من تكلفة هذا الزي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لفرض زي موحد على المعلمين والإداريين بالمدارس الحكومية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف البلبلة بين المعلمين.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في تصميم وتنفيذ محافظ «الوادي الجديد»، مبادرة داخل نطاق محافظته تتعلق بزي مدرسي للمعلمين والإداريين لتوحيد المظهر، وإضافة هيبة للمعلم تتناسب مع جلال وظيفته.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).