شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يطلق مشروع «الألف قائد أفريقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مشروع «الألف قائد أفريقي»، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأهيل ١٠ آلاف شاب أفريقي في مصر، مُشيرًا إلى أن الجامعة فتحت باب التسجيل في المشروع في يناير الماضي، وتقدم له أكثر من 5 آلاف شاب من 34 دولة أفريقية وعربية.

وقال الخشت، في كلمته خلال إطلاق المشروع بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية بالجامعة، الإثنين، إنه تم عقد مقابلات لجميع المتقدمين، وأسفرت عن اختيار 1000 متدرب كمرحلة أولى تعقبها مراحل أخري، حيث يشمل مشروع الألف قائد أفريقي عددًا من الدفعات المتتالية ليصل إجمالي خريجي الجامعة ٥ الآف شاب على مراحل.

وأضاف أن الجامعة تضع أجندة أولويات التوجهات الوطنية بشان الملف الأفريقي ضمن أولوياتها القصوي، من خلال استعادة معهد الدراسات والبحوث الأفريقية بالجامعة، الذي تم تحويله إلى كلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعدما رفعت الجامعة مُذكرة برؤية متكاملة لدور الكلية المستقبلي، لدوره الذي أنشئ من أجله في الدراسات الأفريقية.

وشدد الخشت على ضرورة تطوير عمل الكلية خلال المرحلة المقبلة لكي يتحول إلى بيت خبرة حول أفريقيا، وربط البحوث بسياسات الدولة المصرية والاقتصاد القومي وتنفيذ التكليفات الاستراتيجية.

وأوضح الخشت أن إطلاق مشروع «الألف قائد أفريقي» يستهدف بناء قدرات الشباب المصري والأفريقي من خلال التدريب المستمر وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والمهارات العملية لديهم، ويتضمن تدريب الشباب علي برامج عملية تطبيقية في مجالات الإدارة والسياسة والاقتصاد والإعلام وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال ورش عمل تطبيقية ونماذج محاكاة لتعظيم الاستفادة من التدريب وتكوين جيل من الشباب الأفريقي قادر على القيادة بشكل عملي وتطبيقي.