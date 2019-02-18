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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يصل «800 سنة منصورة».. والطلاب: «بنحبك يا سنبل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الآلاف من طلاب جامعة المنصورة، الإثنين، الفنان محمد صبحي الذي حرص على المشاركة في مهرجان 800 سنة منصورة.
كان في استقباله الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، والدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، والمشرف على تنظيم مهرجان 800 سنة منصورة، والدكتور حمدي شاهين عضو الجنة العليا للمهرجان، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات.
وخرج الطلاب في ساحة الحرم الجامعي وفي طرقات كلية الآداب في انتظار وصول «صبحي»، وفور وصوله رددوا هتافات «بابا ونيس» و«بنحبك يا سنبل»، فرد عليهم الفنان الكبير قائلًا: «أنا كمان بحبكم«.
وبصعوبة بالغة، تمكن أمن الجامعة من السيطرة على الطلاب وتوصيل «صبحي» لمدرج كلية الآداب للمشاركة في الاحتفالات.
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