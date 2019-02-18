شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الإرهاب الأسبوعي: العراق في المرتبة الأولى بين 11 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتل العراق المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات الإرهابية التي وقعت في الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، بحسب مؤشر الإرهاب الإسبوعي التابع لمرصد الفتاوى التفكيرية في دار الإفتاء المصرية.

وأوضح المؤشر أن 15 عملية إرهابية تم تنفيذها خلال فترة الرصد، استهدفت 11 دولة مختلفة هي: «أفغانستان، الصومال، العراق، الفلبين، النيجر، إيران، باكستان، بوركينافاسو، سوريا، كشمير، نيجيريا»، في مناطق جغرافية متباعدة نفذتها تسع جماعات متطرفة مختلفة التوجُّه، وراح ضحية تلك العمليات الإرهابية 114 قتيلًا و60 جريحًا و3 مختطفين.

وأضاف أن ذلك يعتبر مؤشرًا لتراجع خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد مقارنة بالأسبوع السابق من نفس الشهر الذي رُصدت فيه 33 عملية إرهابية، وإن أوقعت أعدادًا مقاربة من القتلى والمصابين.

وتصدر العراق مؤشر الدول التي شهدت أكبر عدد من العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد بواقع 3 عمليات إرهابية، تنوعت ما بين التفجير والخطف، نفَّذ تنظيم داعش عمليتين منها، حيث استهدف التنظيم قوات الحشد الشعبي بمدينة سمراء جنوبي محافظة صلاح الدين بعبوة ناسفة، كما قام التنظيم الإرهابي بخطف 3 مدنيين بمحافظة الأنبار، فيما لقي جنديان عراقيان مصرعهما أثناء تفكيك قنبلة غرب مدينة الرمادي.

وقال مؤشر الإرهاب إن باكستان وسوريا حلَّتا في المرتبة الثانية (عمليتان إرهابيتان)، فيما شهدت بقية الدول عملية واحدة لكل منها.

في حين كانت أبرز الهجمات التي خلفت أعدادًا كبيرة من الضحايا في كل من إيران وكشمير، عندما تعرضت حافلة لقوات الحرس الثوري الإيراني لهجوم بسيارة ملغومة؛ ما أدى إلى مقتل 27 من قواته وإصابة 13 آخرين، وقد أعلن جيش العدل البلوشي مسئوليته عن الهجوم. كما شهدت كشمير نفس النمط من الهجمات الانتحارية بالسيارات المفخخة على إحدى القوافل العسكرية، حيث نتج عنها مقتل 49 من القوات المسلحة الهندية وإصابة 24 آخرين.

ولاحظ مؤشر الإرهاب نشاطًا لتسع جماعات، هي «طالبان، داعش، حركة الشباب المجاهدين، بوكو حرام، أبو سياف، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، جيش محمد، حزب الأحرار، جيش العدل البلوشي».