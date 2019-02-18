شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان رئيس الوزراء، أكد في تصريحات سابقة له أن الحكومة وضعت على قمة أولوياتها زيادة الاستثمارات الحكومية في مجالات البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، من أجل توفير فرص العمل للشباب، وهو ما أثمر عن انخفاض البطالة لما دون الـ 9% لأول مرة منذ 2010.

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