شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تقرر عدم قيد خريجى كليات الطب التى تدرس بلا مستشفى جامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الأطباء، فى اجتماعه، عدم قيد خريجى كليات الطب الخاصة، التى يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفى جامعى ملكا خاصا بالكلية بعدد أسرة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية، بالنسبة للكليات التى لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

وأضافت النقابة فى بيان، أن الكليات التى بدأت الدراسة بها، فتعطى فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها تبعا لقانون إنشاء الجامعات ولائحته التنفيذية، وإذا لم توفق أوضاعها بنفس القواعد السابقة خلال 3 سنوات من تاريخه، لن يتم قيد خريجيها.