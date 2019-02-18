شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التعليم الجديدة وتسليم التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، كلًا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ وذلك لمتابعة الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم من أجل تطبيق منظومة التعليم الجديدة فى مختلف المحافظات، فضلًا عن مناقشة ملفات أخرى مثل تجربة المدارس اليابانية، وتوزيع التابلت، والتعاقد المؤقت مع المعلمين.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مجلس الوزراء يولى أهمية خاصة لملف تطوير التعليم، باعتباره يمثل الجناح الثانى لمنظومة بناء الإنسان المصرى التى تقوم على النهوض بكل من التعليم والصحة، لافتًا إلى أن بناء الإنسان المصرى هو أحد تكليفات الرئيس السيسى للحكومة.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن النظام الجديد للتعليم يشمل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، ويستفيد منه 2.5 مليون تلميذ، مؤكدًا على أن الوزراة أرسلت كافة الكتب الدراسية للتيرم الثانى إلى المدارس.

وأضاف شوقى فى حديثه مع رئيس الوزراء حول المدارس اليابانية: "لدينا الآن 35 مدرسة يابانية تعمل بإدارة جيدة، وتم إيفاد مجموعة من المعلمين المصريين لتدريبهم فى اليابان، وما يحدث فى هذه المدارس يمثل نقلة نوعية لتطوير التعليم".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزرارة تواجه الشائعات التى تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين حول نظام التعليم الجديد، أو المدارس اليابانية ومنظومة توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى، مؤكدًا على أن الوزارة لا يهمها فى نهاية المطاف سوى تطوير العملية التعليمية.

وذكر طارق شوقى، أن عملية توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى تجرى بانتظام، ووفق أسس محددة، وأنه تم الاتفاق مع شركة تأمين ضد الأضرار المحتملة على هذه الأجهزة الإلكترونية، مشيرًا إلى وجود 2530 مدرسة مجهزة بشبكات الإنترنت، وأنه يوجد 11 ألف شاشة تفاعلية يتم تركيبها فى الفصول، وأن البنية الأساسية تتميز بكونها على أعلى مستوى فى المدارس المخصصة لذلك.

وأضاف وزير التعليم: "اشترك فى تنفيذ هذه المنظومة 60 شركة متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، بخلاف التدريب الذى تم لمن يعملون فى المنظومة حيث تم تدريب 300 معلم."

و عن الخدمات الصحية التى تقدمها الدولة حاليًا لطلاب المدارس ضمن المبادرات التى كلف بها رئيس الجمهورية، أوضح الوزير أنه تم المسح الطبى لطلاب المدارس ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بخلاف حملة الكشف المبكر والعلاج لطلاب المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم التى بدأت منذ أيام لنحو 12 مليون طالب.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم فتح باب التعاقد المؤقت لسد العجز فى المدرسين، وتم اشتراط أن يكون المتعاقد من المحافظة التابع لها.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة توفير التمويل اللازم من وزارة التخطيط لسداد المستحقات المتبقية لأعمال توصيل شبكات الإنترنت بالمدارس، وكذا تكلفة شراء التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.