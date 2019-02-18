حبس طبيب وزوجته 6 أشهر بتهمة الاستيلاء على محتويات شقة مستثمر أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الاثنين، طبيبًا بمستشفى حكومي شهير بالجيزة، وزوجته بالحبس 6 أشهر، مع إلزامهما بالمصروفات لقيامهما بالاستيلاء على منقولات و"أثاث" شقة بحي الدقي بالكامل تعود ملكيتها لمستثمر أجنبي.

وجاء في أوراق الدعوى، إن "ش. م." استغلت بصفتها مديرة أعمال المستثمر الأجنبي هي وزوجها "ر. م."، الطبيب بمستشفى بولاق الدكرور العام، عدم تواجد المستثمر في المكان، وذهبا إلى الشقة الكائنة بشارع الدقي ليلا واستوليا على المنقولات التي بداخلها بالكامل.

حاولت المتهمة وزوجها إنكار الأمر في البداية، إلا أن المحكمة اطمأنت لشهادة حراس الأمن بالعقار الذين أكدوا حضورها ليلا هي وزوجها واستولوا على منقولات الشقة بالكامل، مؤكدين عدم شكهم بها لأنهم يعلمون أنها وكيلة أعمال المستثمر الأجنبي في مصر.

كما اطمأنت المحكمة لتحريات المباحث، فضلا عن تأكدها من وجود علاقة عمل بين المتهمة والمجني عليه، لتصدر حكمها السابق برئاسة المستشار عماد الدين الدرملي.