"البيئة" تواصل جهودها للقضاء على بقع تلوث زيتي بشاطئ محمية رأس محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تواصل وزارة البيئة جهودها للسيطرة على آثار تلوث بالزيت بشاطئ محمية رأس محمد وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة عليه بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بشرم الشيخ.

وحسب بيان للوزارة اليوم، تم تشكيل لجنة من مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت بشرم الشيخ ومحميات جنوب سيناء، كما تم عمل مسح لشاطئ محمية رأس محمد وحتى منطقة شاطئ خليج السويس، وتلاحظ وجود كرات صغيرة من الزيت أمام شاطئ المحمية وتم أخذ عينة من التلوث بواسطة محميات سيناء لتحليلها بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس.

وتتواصل أعمال إزالة التلوث والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أعمال المكافحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للبيئة بمحافظة جنوب سيناء، واستمرار أعمال المسح لمنطقة محمية رأس محمد بواسطة مركز مكافحة التلوث تحسبا لأي تلوث جديد.​