الحكومة توضح حقيقة تسبب تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ في الإصابة بالحساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن عدم صلاحية تطعيمات الديدان المعوية للطلاب بالمدارس الابتدائية، وأنها غير آمنة وتسبب الحساسية.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم تسبب تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ في الإصابة بالحساسية أو أي أمراض أخرى، مُشددةً على سلامة وصلاحية كافة التطعيمات بالمدارس ومطابقتها للمعايير الصحية المطبقة في مختلف دول العالم، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر بين التلاميذ وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن حملة تطعيمات الديدان المعوية للطلاب بالمدارس الابتدائية، تنفذها الوزارة للعام الرابع على التوالي، مُؤكدةً أنه لم يتم رصد أي مضاعفات لحالات سواء في هذه الحملة أو خلال الحملات السابقة.

كما أوضحت الوزارة أنها تستخدم تطعيمات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ويتم فحصها بمعمل مرجعي للمنظمة لضمان جودة وأمان وعقامة الطعم، ويتم نقله إلى مصر من خلال سلسلة تبريد للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، لافتةً إلى أنه فور وصول التطعيمات لمصر يعاد أخذ عينات منها لفحصها مرة أخرى عن طريق هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات للتأكد من صحتها، ثم يتم توزيعها على مديريات الشئون الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن المستحضر المستخدم في الحملة يحتوي على مادة Mebendazole"" وهي مادة قوية جدًا وفعالة كطارد للديدان، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار، ألا يتعاطى الطفل عقارًا يحتوي على مادة "ميترونيدازول" لمدة 5 أيام على الأقل بعد تعاطي الجرعة الخاصة بحملة تطعيمات الديدان المعوية.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على ‏رقم الوزارة التالي (27923754).​