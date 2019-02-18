البرسيم في المركز الثاني.. ننشر الخريطة الزراعية النهائية للمحاصيل الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتورمحمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن قطاع الخدمات الزراعية انتهى من عمليات الحصر النهائية الخاصة بالمساحات المنزرعة للموسم الشتوي للمحاصيل الإستراتيجية.

وأضاف يوسف، لمصراوى، اليوم الاثنين، أن التقرير النهائي كشف وجود 3 مليون و258 ألفًا و817 قيراطًا مُزروعة بمحصول القمح، لافتًا إلى أن القمح احتل المركز الأول بالنسبة للمحاصيل الأكثر زراعة لهذا العام.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، أن محصول البرسيم احتل المرتبة الثانية حيث بلغت المساحة الكلية له مليون و524 ألفًا و193 قيراطًا، بينما أتى محصول البصل ليحتل المركز الثالث بمساحة بلغت 203 ألف فدان و900 قيراط.

وأوضح أن المساحة المنزرعة بمحصول الشعير بلغت 645 ألفًا و270 قيراطًا، تلاه محصول الفول بمساحة 76 ألفًا و706 قيراطًا، في حين بلغت المساحة الكلية لمحصول الثوم 39 ألف فدان، بينما سجل محصول الكتان مساحة 25 ألفًا و866 قيراطًا.

وأكد محمد يوسف، نجاح الموسم الزراعي بالرغم من التقلبات المناخية الحادة، موضحًا أن قطاع الخدمات الزراعية استطاع توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي متوفرة للمحصول الشتوي وخاصة القمح.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا زراعة القمح وتحديد المساحات المنزرعة من خلال التقارير الواردة من المديريات الزراعية، للوصول إلى المستهدف، إلى جانب وجود لجان دورية للمرور على زراعات القمح لحل المشكلات التي تواجه الفلاحين والمحصول.

وتابع: الوزارة صرفت ما يقرب من 75% من كافة الحصص الخاصة بالمزارعين، ونجحت تجربة صرف الأسمدة للمساحات المنزرعة تحت مسئولية مشرف الحوض بالوحدة الزراعية مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي".