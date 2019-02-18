انت الان تتابع العدل: مصر تبنت تشريعات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

قال المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن الوزارة تبنت قانون "إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس"، وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثة، المطبقة في الدول الرائدة في هذا المجال، وأشاد القانونيون والخبراء والاقتصاديون بالقانون، وأن إصداره عكس حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلى نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمي، ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الاثنين، في افتتاح ندوة عن القانون، تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل.

ولفت عبد الرحيم أن القانون والبنية التشريعية يعززان من بنية الاقتصاد الوطني عبر تبسيط إجراءات، ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان، بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التي تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع