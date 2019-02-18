شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يسلم عقود عمل للمعاقين بفنادق شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الإثنين، عددا من عقود العمل لذوي الاحتياجات بفنادق شرم الشيخ، وذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، بحضور محمد عبدالرحمن، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير: «إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة مصر بكم أجمل لتوفير فرص للتدريب من أجل التشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال 38 مركزا ثابتا، فضلا عن 13 وحجة متنقلة تجوب القري والنجوع تابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن عمل برامج توعية ونشر إنجازات ذوي القدرات الخاصة، والتنسيق مع المحافظين للبدء في تدريب أعداد منهم على مهن مناسبة لهم وفقا لنوع الإعاقة».

وفي ختام كلمته وجه «سعفان» كل التحية والتقدير لهذه الفئة، مؤكدا أن كل ما يقدم ليس من أشخاص، أنما هو من مصر، لما يستحقه ذوي الاحتياجات الخاصة، اعترافا بقيمتهم وقدرتهم على العمل.

وعرض قبل تسليم العقود تاتا شو لتجربة فندق هيلتون الشلالات لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين بالقطاع الخاص بالمحافظة، فضلا عن الحالات انسانية من المعاقين.