شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بإحداث طفرة في تطوير الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بإحداث طفرة في تطوير الطرق وجودتها؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقال «عرفات» ـ في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية، الاثنين ـ إن المؤسسات الدولية المعنية بالطرق تشيد بالطفرة التي حدثت في مجال تطوير الطرق منذ عام 2014، موضحًا أن مصر تقدمت في تصنيفها الدولي من حيث جودة الطرق ووصلت إلى المركز 45 على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الحكومة على استمرار المشروع القومي للطرق المخطط له منذ عام 2014، والانتهاء منه في الجدول الزمني المحدد.

وأضاف أن الشركات الوطنية المصرية اكتسبت خبرة في تنفيذ مشروعات الطرق خلال الأربع سنوات الماضية طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، وإنجازها بالسرعة المطلوبة.

وتابع عرفات أن وزارة النقل تنفذ حاليًا أكثر من 900 كيلو متر من الطرق باستثمارات تصل إلى 11.5 مليار جنيه، مبينًا أنه يتم العمل حاليًا في 32 كيلو مترًا من طريق القاهرة ـ أسيوط الغربي، حيث يتم الفصل الكامل بين حارات سيارات النقل والسيارات الخاصة (الملاكي).